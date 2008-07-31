Прем'єр пояснила, чому людям довелося чекати рятувальників

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що рятувальники - і співробітники МНС, і військові, що брали участь в ліквідації наслідків стихії в західних регіонах України, - поводилися героїчно і перші три дні працювали практично без відпочинку.

Про це глава уряду заявила сьогодні в ефірі «5-го каналу».

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в першу чергу рятувальники займалися порятунком людей. І тому в деяких постраждалих регіонах у людей склалася думка, що рятувальники працювали недостатньо добре. «В першу чергу вони (рятувальники) були там, де була загроза життю людей, і всі сили були туди кинуті. І тому люди, у яких (будинки) підтопило трохи вище за поріг і вимкнули світло, вони відчували себе ніби залишеними напризволяще, тому що вони не знали, що 700 населених пунктів були в стихійному лиху. В першу чергу рятували життя людей, а потім вже відкачували воду, і МНСники з`являлися там, де потрібно було надавати допомогу вже чисто з побутових проблем», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також відзначила, що в деяких випадках рятувальникам дійсно не вистачало техніки, і у зв`язку з цим висловила жаль, що свого часу багато військової техніки, яка могла б стати в нагоді МНС, було продано Міністерством оборони.