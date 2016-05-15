Джамала про Євробачення-2017 у Криму: не знаю, де саме, але точно в Україні

Переможниця Євробачення українська співачка кримськотатарського походження Джамала впевнена, що наступний конкурс відбудеться в Україні. Про це вона розповіла на підсумковій конференції сьогодні вночі, передає ТСН.

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Журналістка, яка зауважила що вона з Криму, України, запитала кримсько-татарською мовою стосовно можливості проведення "Євробачення 2016" у звільненому Криму. На що Джамала відповіла майже зі сльозами на очах: "Я сподіваюся, що "Євробачення" буде в Україні. Я не знаю, де саме, але точно в Україні".

"У мене немає слів. Це було прекрасно. Я була впевнена, що, якщо ти співаєш про правду, це дійсно зрозуміють люди. І я була права", - поділилася співачка.

Вона зазначила, що участь у Євробаченні була для неї складнішою, аніж у "Новій хвилі" сім років тому. Причиною цьому, на думку артистки, є те, що тут потрібно співати лише одну пісню: "При підготовці до конкурсу, я слухала пісні з саундтрека Списку Шиндлера, і я хотіла, щоб моя пісня мала таку ж силу".

Продюсер Джамали Ігор Тарнопільській розповів, що наразі в планах зірки створення п'ятого альбому, а сама артистка навіть проспівала фрагмент пісні, написаної просто у день фіналу "Євробачення".

Нагадаємо, сьогодні Джамала перемогла на Євробаченні у Стокгольмі. Друге місце отримала представниця Австралії, а трете – росіянин сергій Лазарєв.