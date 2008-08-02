Володимир Шандра про епідемії, колодязі й Одещину

Загрози виникнення епідемій у підтоплених регіонах немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр України з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

«По довідкам обласних управлінь санепідемстанцій епідемій та загроз епідемій немає», - сказав В.ШАНДРА, додавши, що епідеміологічний стан на підтоплених територіях знаходиться в нормі.

За його словами, санепідеміологічні заходи проводять відповідні служби МНС, військові та місцеві СЕС.

В.ШАНДРА також зауважив, що у підтоплених населених пунктах продовжуються роботи з відкачування води з будинків та криниць, після чого проводиться дезинфекція води у криницях для забезпечення людей питною водою.

Міністр запевнив, що в цілому ситуація у зоні повені нормалізується, й річки поступово входять у свої русла.

Він наголосив, що завдяки зусиллям працівників МНС не відбулося підтоплення жодного будинку в Одеській області.

«Вода спадає, потрібно приступати до відновлювальних робіт», - сказав В.ШАНДРА.