Через скидання води Дубоссарською ГЕС підтоплено дорогу “Одеса-Рені”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на позачерговому засіданні Кабміну повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА. (Дубоссарська ГЕС розташована в Молдові на нижній ділянці р. Дністер – УНІАН).

«Дубоссарська ГЕС зробила скид води сьогодні зранку, і вода піднялась нижче по течії, і через дорогу “Одеса-Рені” тече вода», - сказав В.ШАНДРА.

Він повідомив, що прийнято рішення перекопати декілька шляхопроводів, щоб понизити рівень води. Як додав міністр, у Молдові та Придністров’ї в останні дні пройшли сильні дощі, і це скидання води може нести загрозу підтоплення в цих регіонах.

В.ШАНДРА підкреслив, що МНС готове до відселення 8 тис. осіб на Одещині, якщо буде загроза підтопленню. Водночас він запевнив, що робиться все можливе, щоб рівень грунтових вод не піднявся.