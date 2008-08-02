Сьогодні забороняється купатися - день пророка Іллі

Сьогодні, 2 серпня православні християни святкують День пам`яті святого пророка Іллі, одного з найшанобливіших святих Старого Завіту.

Пророки - Божі посланці. Їх промови починаються із слів: "Так говорить Господь". Бог закликав пророків, щоб повідомити їм про Свої наміри і передати через них одкровення, призначені всім людям.

У церквах цього дня здійснюються хресні ходи і водоосвячення в тих місцях, де знаходяться храми в ім`я пророка.

У народі говорять, що в Ільїн день не можна купатися. Якщо 1 серпня це не рекомендувалося, то 2-го заборонялося суворо. Ця заборона пояснювалася так: Ілля-пророк їздить на конях по небу; від швидкого бігу один з коней втрачає підкову, яка падає у воду, і вода відразу стає холодною.

А під кінець дня наступала так звана горобина ніч. Вважалося, що буде гроза, від якої перелякані птахи починають кидатися, спурхувати, натикатися на різні предмети і падати додолу. Після ж дня пророка Іллі світла частина доби починає стрімко меншати.

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