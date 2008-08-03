На Тернопільщині за півроку викрали дротів та опор на 136 тисяч

У Тернопільській області за півроку в енергетиків викрали електропроводів та опор на 136 тис. грн.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник головного інженера з розподільчих мереж ВАТ “Тернопільобленерго” Роман ДОРОШ, загалом було вкрадено 31,5 кілометра проводів на суму майже 110 тис. грн., 25 опор, 310 кілограмів трансформаторного масла з трансформаторних підстанцій.

Найчастіше, зазначив Р.ДОРОШ, в області крадуть дроти з алюмінію, міді та цінних сплавів. “Під час таких крадіжок злодії часто отримують травми і навіть помирають. Останній випадок нещодавно трапився у Шумську, коли при спробі зрізати дріт під напругою загинув 15-річний хлопець”, - нагадав Р.ДОРОШ.

Він також додав, що серйозної шкоди завдають злодії, які крадуть електроопори. “У такому випадку і матеріальні збитки великі, і наслідки усувати довго та складно”, - зауважив він. За його словами, злодії при крадіжці опор, як правило, обрізають дроти, чіпляють їх на верхівку опори і трактором чи вантажівкою валять її на землю. Потім болгаркою перерізають арматуру. За словами Р.ДОРОША, потім опори використовують для фундаменту, бордюрів та в інших цілях для будівництва.

Матеріали за скоєними фактами крадіжок знаходяться на розслідуванні у райвідділах міліції.