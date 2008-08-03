Абітурієнтам з постраждалих районів дали ще тиждень

Міністерство освіти та науки України подовжило до 10 серпня терміни подачі документів до вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації для абітурієнтів із постраждалих від повені регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти та науки Іван ВАКАРЧУК учора на позачерговому засіданні уряду.

«Ми подовжили (подачу документів – УНІАН) до 10 серпня до вузів І-ІІ рівня, тому що до вузи ІІІ-ІV рівня термін подачі було визначено до 22 серпня – цього терміну достатньо й його не потрібно було подовжувати для вузів ІІІ-ІV рівня акредитації», - сказав І.ВАКАРЧУК.

Міністр підкреслив, що йдеться про навчальні заклади по всій країні, а не тільки в постраждалих регіонах.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Міністерства освіти та науки України з приводу необхідності забезпечити права дітей з регіонів, постраждалих від повені.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО зазначив, що в результаті стихійного лиха порушено зв`язок із окремими районами західних областей України й існує ризик, що діти з цих регіонів, які одержали право на вступ, але не мають можливості дістатися до своїх закладів для подачі оригіналів документів, будуть виключені із списків.