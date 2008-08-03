Водії побилися з пікетувальниками на трасі Сімферополь - Ялта (фото)

21:15, 03 серпня 2008
Суспільство
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Борці з рейдерством перекрили дорогу

Учасники акції протесту проти несанкціонованої забудови та рейдерства у Алупці перегородили автомобільну трасу Сімферополь-Ялта у Алупці, у неділю, 3 серпня. Протягом акції протесту сталася бійка: водії намагалися проїхати через натовп, і цим викликали невдоволення у протестувальників, які, в свою чергу, вирішили провчити водіїв.

Фото Олексія Сувірова / УНІАН

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