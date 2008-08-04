Газета «Вечерние вести» призупинила свій вихід через аварію

Газета «Вечерние вести» відучора призупинила свій вихід через припинення подачі електроенергії до будівлі, в якій розташована редакція видання.

Про це УНІАН повідомила заступник головного редактора газети «Вечерние вести» Тетяна МАРІНОВА.

«Вчорашній номер газети вже не вийшов. Сьогодні електроподачу не було поновлено, і фахівці не говорять нам ані про причини відключення, ані про можливі терміни ліквідації аварії», - сказала Т.МАРІНОВА.

Водночас вона зазначила, що постраждала не лише газета «Вечерние вести». «Наскільки мені відомо, постраждали ще кілька об`єктів у Дніпровському районі Києва, зокрема, міський молокозавод «Галактон», - уточнила заступник головного редактора.

Т.МАРІНОВА також повідомила, що на всі запити до компанії «Київенерго» керівництво газети не одержало «офіційної виразної і конкретної відповіді про причини відключення і можливі терміни відновлення подачі електроенергії».

«Зараз колектив газети перебуває на робочих місцях. Ми дуже сподіваємося, що сьогодні вдасться підготувати номер, датований 4 серпня. Хоча повної впевненості в цьому немає», - додала заступник головного редактора.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська газета «Вечерние вести» виходить з 2004 року тиражем більш як 30 тисяч екземплярів. Її видавцем є ТОВ «Інститут економічних реформ».