Україна поставила рекорд з транзиту газу до Європи

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, у січні-липні збільшила транзит природного газу в країни Європи на 21,4% або на 13,1 млрд. куб. м порівняно з аналогічним періодом 2007 року, до 74,4 млрд. куб. м, що є найбільшим показником за всю історію існування газотранспортної системи України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК "Нафтогаз України".

«Збільшення обсягів транзиту зумовлене зростанням експортних поставок ВАТ «Газпром» у країни Європи для забезпечення дедалі більшого споживання природного газу європейськими країнами», - зазначено в повідомленні.

У повідомленні також сказано, що рекордні об`єми транзиту вкотре підтвердили, що ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» є надійним партнером ВАТ «Газпром» з транспортування природного газу в країни Європи, а український маршрут транспортування газу має суттєві резерви для їх нарощування.

Як повідомляв УНІАН, 2007 року Україна транспортувала в країни Європи 112,1 млрд. куб. м. природного газу, що на 1,7 млрд. куб. м, або на 1,5% менше, ніж 2006 року. Основною причиною зниження об`ємів транзиту газу 2007 року стала переорієнтація ВАТ “Газпром” постачання газу на Південь Російської Федерації через введений в експлуатацію газопровід “Октябрьская-Сохрановка” в обхід території України.

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Станом на 1 січня 2008 року газотранспортна система ДК “Укртрансгаз” складається з 71 компресорної станції загальною потужністю 5405,1 МВт. Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 37 тис. км. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході - 288, на виході - 178,5 млрд. куб. м., у т.ч. в країни Європи - 142,5 млрд. куб. м.