Погода на 6-10 серпня

Завтра, 6 серпня, у східній, центральній та північній частині України очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На решті території без опадів. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень 19-24°; на півдні та південному сході вночі 15-20°, вдень 25-30°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 13-18°.

7-8 серпня утримається мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 7 серпня у східній частині окремі невеликі дощі.

Температура у південній частині та на Закарпатті вночі 13-18°, вдень 24-29°; на решті території вночі 8-13° (7 серпня у східній та центральній частині 11-16°), вдень 7 серпня 19-24°, 8 серпня 22-27°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 12-17°.

9 серпня у західних областях, 10 серпня в Україні, окрім заходу та сходу, пройдуть короткочасні дощі, грози. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів та Закарпатті до 20°, у східних областях 6-11°; вдень у західних, 10 серпня і в північних областях 21-26°, на решті території 26-31°.

Завтра у Києві мінлива хмарність. Вночі переважно без опадів, вранці та вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.

7-8 серпня у столиці без опадів. Температура вночі 8-13°; вдень 7 серпня 19-24°, 8 серпня 22-27°.

9 серпня без опадів, 10 серпня очікується короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 11-16°; вдень 9 серпня 26-31°, 10 серпня 21-26°.