Спікер Криму відкидає звинувачення мусульман

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що висловлені у зверненні до Президента України Віктора ЮЩЕНКА звинувачення на адресу кримської влади з приводу того, що вона більше уваги надає архітектурним та історичним пам`ятникам християнської культури, ніж історичній спадщині мусульман, не відповідають дійсності.

Як повідомила УНІАН прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА, таким чином А.ГРИЦЕНКО прокоментував заяви, висловлені під час IV Курултаю мусульман Криму в липні.

За даними А.ГРИЦЕНКА, починаючи з 1993 року, на ремонтно-відновлювальні роботи культових споруд кримських татар було виділено значні фінансові ресурси. Так, у Бахчисараї на ремонтно-реставраційні роботи у мечеті Ханського палацу і у всьому історико-культурному заповіднику (Ханський палац) - було виділено з бюджету близько 10 млн. 442 тис. грн., зокрема 4 млн. 524 тис. грн. – власних доходів заповідника, який є республіканською власністю. На ремонтно-реставраційні роботи в мечеті Кебір-Джамі в Сімферополі з бюджету АРК було виділено 1 млн. 34 тис. грн., на реконструкцію комплексу «Зинджирли-медресе» в Бахчисараї - 1 млн. 112 тис. грн., мечеті в місті Білогорське і в місті Феодосії також були реконструйовані за рахунок бюджетних коштів, у Євпаторії було проведено реконструкцію комплексу «Текіє дервішів» і мечеті «Джума-Джамі». «При цьому за всі ці роки на відновлення культових християнських споруд бюджетні кошти, на жаль, вперше було виділено лише на реставрацію вірменського монастиря Сурб-Хач до святкування його 650-річчя. Наведена фінансова статистика говорить не на користь християнських святинь, розташованих на території кримського півострова», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Крім того, голова кримського парламенту назвав безпідставною критику на адресу органів влади з приводу того, що вони не вирішують питання з повернення колишніх мусульманських мечетей. "Сьогодні в Криму в списку неповернених колишніх культових будівель значиться 23 таких об`єкту, з них - лише 5 мусульманських. Щодо чотирьох з цих п`яти немає жодних об`єктивних перешкод для прийняття позитивного рішення у разі надання зацікавленою стороною пакета необхідних документів", - уточнив голова парламенту автономії.

Він запевнив, що керівництво Криму «і надалі приділятиме пильну увагу проблемі збереження історичної і культурної спадщини всіх етносів, які проживають сьогодні на півострові», а також продовжувати фінансувати ремонтно-відновлювальні роботи на пам`ятках історії та культури Криму.

А.ГРИЦЕНКО застеріг окремих політичних діячів від висловлювань, які могли б негативно позначитися на міжнаціональній згоді в автономії. "Явно упереджене ставлення і навмисне перекручування фактів – все це створює нездорову напруженість у відносинах між різними конфесіями і різними релігійними громадами. Тому я б попросив окремих політиків з числа кримських татар не грати на релігійних почуттях віруючих, а дуже зважено підходити до такої делікатної теми, як релігійні святині", - сказав голова ВР АРК.

Як повідомлялося, мусульмани Криму заявили про катастрофічний стан ряду ісламських пам`ятників на півострові, у зв`язку з цим просять Президента сприяти ухваленню державою спеціальної програми з їх відновлення і реставрації.

«Багато людей справедливо питають нас і себе: чому разом з тим, що в державі здійснюються відповідні заходи щодо порятунку відомих архітектурних пам`ятників християнської культури, така зневага до культурної спадщини інших віросповідань? Одночасно, ці ж люди пропонують: «Можливо, ситуація зміниться на краще, якщо Президент України виступить з ініціативою щодо порятунку разом з християнськими і мусульманських пам`ятників культури», - говориться у зверненні учасників IV Курултаю мусульман Криму до В.ЮЩЕНКА.

Крім того, мусульмани заявляють, що місцева влада “не хоче виконувати норми чинного законодавства України, що зобов`язують її повернути релігійним організаціям культові будівлі та інші духовні святині і пам`ятки, що належали їм раніше».