У Криму альпіністи МНС врятували трьох туристів із Москви
10:25, 06 серпня 2008Суспільство
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На гору залізли, а з неї -...
У Криму поблизу Фороса альпіністи Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України врятували трьох туристів із Москви.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС.
Туристи, здійснивши вчора сходження на гору Кільсе-Бурун, не змогли самостійно спуститися з неї та по мобільному зателефонували до МНС. О 20.54 на місце прибули альпіністи, які за допомогою спеціального спорядження зняли мандрівників зі скелі та о 02.20 6 серпня доставили у безпечне місце.
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