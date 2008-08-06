Українські військові вирушили до Грузії

Група українських військовослужбовців пройде курс гірсько-піхотної підготовки на базі спеціалізованого навчального центру Збройних сил Грузії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, 19 українських військовослужбовців, що представляють підрозділи спеціального призначення, навчатимуться в рамках Міжнародного курсу гірсько-піхотної підготовки, що проводиться у навчальному центрі ЗС Грузії поблизу міста Сачхере.

У Міноборони зазначають, що головна мета курсу полягає у підготовці військовослужбовців з питань організації та ведення бойових завдань у горах.

Зокрема, під час навчання на Міжнародному курсі українські спецназівці ознайомляться із системою підготовки фахівців з питань організації і проведення підготовки підрозділів до дій у горах, навчально-матеріальною базою Центру, організаційно-штатною структурою гірсько-піхотних підрозділів країн-партнерів НАТО, організацією взаємодії між різними підрозділами під час проведення операцій у гірській місцевості.

Крім того, українські військові мають опанувати стандарти, прийняті в арміях країн-членів НАТО щодо організації та проведення операцій у горах, вимоги Альянсу щодо гірсько-піхотної підготовки, а також процедури, алгоритм прийняття рішень на проведення операцій у горах та новітні програми підготовки фахівців гірсько-піхотної справи.

Як повідомили у Міноборони, на Міжнародному курсі у Грузії українські військові навчатимуться до 24 серпня.