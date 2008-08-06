У Києві на лінії будівництва метро на Теремки - провали ґрунту

У Києві на лінії будівництва гілки метро на Теремки (Куренівсько-Червоноармійська лінія) - в районі вулиць Васильківської та Андрія Бубнова сталися провали ґрунту.

Як пише газета «Факти» в сьогоднішньому номері, на перетині цих вулиць почала провалюватися дорога - утворилася яма діаметром близько п`ять метрів. У розломі видно трубу, а поряд на стовпі розміщена табличка: «Обережно – газопровід». На вулиці Васильківській - на два будинки нижче – було знайдено другий провал, який уже засипали, але місце захищене.

Як повідомили «Факти» в міськадміністрації, «Київгаз» дуже швидко усунув витік і відновив газоподачу за тимчасовою схемою.

«Загрози, що будинки над споруджуваним тунелем метро почнуть сповзати, немає», - запевнив видання начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Віталій ПШЕНИЧНИЙ.

Він наголосив, що такого висновку дійшли члени спеціальної комісії, яка двічі побувала на цьому об`єкті. В.ПШЕНИЧНИЙ повідомив, що перший провал по ходу будівництва лінії метрополітену стався ще близько двох тижнів тому. Тоді було зупинено тунелепрохідний щит, порожнечі, що утворилися, забетонували, ущільнили ґрунт і продовжили роботи. Але минулої п`ятниці знову утворився провал: на перетині вулиць Васильківської та Андрія Бубнова було пошкоджено газовий колодязь і каналізацію.

«Ми в протоколі комісії зобов`язали метрополітен бути замовником робіт з відновлення пошкоджених мереж. Буде перекладено на цій ділянці газову трубу та каналізацію», - повідомив В.ПШЕНИЧНИЙ.

За інформацією газети, тунелепрохідний щит метробудівців наразі зупинено. За цей тиждень зроблять додаткові виміри густини ґрунту і геофізичну зйомку ділянки, де пройде тунель. Тільки після цього відновлять підземні роботи. Таким чином сподіваються уникнути надалі подібних ситуацій. Чому відбуваються зсуви ґрунту, фахівці поки напевне сказати не можуть.

За словами В.ПШЕНИЧНОГО, існують три можливі причини. По-перше, коли протікають старі комунікації, в землі утворюються водяні "мішки". Щит під час прокладання тунеля зрізає частину цього "мішка", вода виходить, а ґрунт обвалюється. По-друге, підземні потоки та ґрунтові води. По-третє, самі ґрунти тут неоднорідні - пісок і глина, і це теж може спровокувати провал.

Контролює роботи на проблемній ділянці заступник генерального директора компанії "Київметробуд" Леонід МИХАЙЛЮК. Він вважає, що провали ґрунту утворилися саме через застарілі комунікації.

Видання повідомляє, що сьогодні всі комунальні служби, чиї комунікації проходять на ділянці будівництва тунеля метро, закріпили за будівництвом свої окремі аварійні бригади, щоб у разі потреби оперативно відреагувати. Тріщин у квартирах і під`їздах будинків, розташованих поблизу будівництва метро, немає.

Як повідомляв УНІАН, до кінця цього року столична влада запланувала відкриття трьох станцій метрополітену на Куренівсько-Червоноармійській лінії в бік Теремків: «Деміївської», «Голосіївської» і «Васильківської».