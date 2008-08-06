Погода на 7 - 11 серпня

Синоптики прогнозують через кілька днів, 9 серпня, сильні дощі в Карпатах.

Про це повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі.

Між тим завтра, 7 серпня, без опадів, лише на півночі Лівобережжя вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 16-20°; вдень 20-25°, у південній частині та на Закарпатті місцями 26-29°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 12-17°.

8 серпня без опадів; 9 серпня у західних, північних та Вінницькій областях очікуються грозові дощі, на Закарпатті, в Карпатах та Прикарпатті сильні дощі, в окремих районах град. Вітер південно-західний, 8 серпня на Лівобережжі північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

Температура вночі 8-13°, у південній частині, а 9 серпня і у західних та північних областях 11-16° (на узбережжі морів до 19°); вдень 25-30°, 8 серпня у східних, а 9 серпня у західних областях 21-26°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 14-19°.

10 серпня в Україні, окрім заходу та сходу, пройдуть короткочасні дощі, грози. 11 серпня переважно без опадів, лише на крайньому сході та заході окремі грозові дощі. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 18-20°; вдень 22-27°, на півдні та сході до 30°.

Завтра у Києві та області утримається мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

8-9 серпня у столиці та області без опадів, лише вдень 9 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 8 серпня 8-13°, 9 серпня 11-16°; вдень 25-30°.

10 серпня очікується короткочасний дощ, гроза, 11 серпня переважно без опадів. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.