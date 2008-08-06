На Яворівському полігоні розірвався ствол міномета: є загиблий і поранені

На Яворівському загальновійськовому полігоні у Львівській області внаслідок розриву ствола міномету один військовослужбовець загинув, ще троє тяжко поранені.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-службі Міністерства оборони, надзвичайна подія трапилася сьогодні, 6 серпня, під час проведення тактичних навчань з 1-ю мінометною батареєю аеромобільного полку, які проходили в рамках табірного збору артилерії 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України.

За даними Міноборони, внаслідок розриву ствола міномету поранення отримали один офіцер, один військовослужбовець служби за контрактом та двоє строковиків.

Під час їх транспортування до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, розташованого у місті Львів, військовослужбовець строкової служби помер.

Для з’ясування причин та обставин надзвичайної події, наказом начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил України генерала армії України Сергія КИРИЧЕНКА службове розслідування за даним фактом проводить командувач Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗС України генерал-майор Володимир РЯБОКОНЬ.

Керівництво Міністерства оборони та Збройних сил України висловило співчуття рідним та близьким загиблого солдата.