На експортному ринку відзначається зниження цін на ріпак

За даними моніторингу ІА "АПК-Інформ", в експортному сегменті українського ринку ріпаку відзначається зниження закупівельних цін.

В даний час закупівля насіння ріпаку в портах здійснюються за цінами 2500-2700 грн./т (СРТ), що в середньому на 150 грн./т нижче, ніж на початку поточного тижня. Діапазон експортних цін пропозиції на умовах FOB становить 580-600 дол. за тонну.

За словами трейдерів, основною причиною зниження цін на ріпак є збільшення кількості пропозицій цієї продукції. При цьому учасники ринку не виключають можливості подальшого зниження цін у цьому сегменті.

Довідка УНІАН. За даними Мінагрополітики, на 29 липня в Україні було зібрано понад 2,5 млн. тонн ріпаку.

За інформацією президента Української зернової асоціації Володимира КЛИМЕНКА, в 2008-2009 маркетинговому році (липень 2008 р. - червень 2009 р.) експорт ріпаку може становити близько 2 млн. тонн.