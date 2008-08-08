У Київському центрі серця проведено 400 операцій

У Київському міському центрі серця лише за 4 місяці роботи було проведено 400 операцій.

Про це заявив директор Київського міського центру серця Борис ТОДУРОВ, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, за його словами, свою першу операцію лікарі Центру провели в квітні, а вже в липні їх налічувалося більше 400.

Крім цього, як відзначив Б.ТОДУРОВ, з дня відкриття Київського міського центру серця в його поліклінічному відділенні було обстежено більше 2,5 тис. пацієнтів, проведено 420 коронарографій, виконано більше 100 стентувань коронарних судин.

За словами Б.ТОДУРОВА, до кінця цього року в Центрі планується провести ще півтори тисячі операцій. «70% наших пацієнтів є киянами, решта 30 приїздять за допомогою з інших регіонів України», - повідомив директор Київського міського центру серця.

Як повідомлялося, Київський міський центр серця будувався більше 3-х років і був введений в експлуатацію в грудні 2007-го року. Це унікальний медичний заклад, оснащений найсучаснішим медичним обладнанням, аналогів якому немає в Україні.