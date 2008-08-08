У Києві закривають ринок на Троєщині

Деснянська районна державна адміністрація сповістила підприємців про закриття продуктового ринку «Фестивальний» на Троєщині і зобов`язала їх упродовж двох діб звільнити торговельний майданчик.

Про це УНІАН повідомив підприємець продуктового ринку «Фестивальний» Сергій СОКОЛЬЧЕНКО.

«Цей ринок існує більш як 15 років, а вчора прийшло керівництво ринку і, посилаючись на розпорядження районної адміністрації, попросило очистити територію впродовж двох діб. При цьому жодних документів нам не пред`явили», – сказав С.СОКОЛЬЧЕНКО.

За його словами, договір оренди у більшості підприємців, які мають торгові місця на ринку, діє до кінця року, а у деяких орендні документи укладено і до початку 2009 року. «На ринку працюють близько 1,5 тисячі осіб і всі вони, в разі закриття ринку, залишаються без засобів для існування. З іншого боку, обурені й жителі Троєщини, тому що на цьому ринку вони завжди купували свіжі продукти за низькими цінами, а зараз їх усіх заганяють до дорогих супермаркетів», - додав підприємець.

С.СОКОЛЬЧЕНКО також повідомив, що підприємці створили ініціативну групу для ведення переговорів з Деснянською районною державною адміністрацією. «В даний час 50 осіб з ініціативної групи перебувають в приміщенні адміністрації, але на нас ніхто не звертає ніякої уваги. Якщо так продовжуватиметься, то ми готові провести акцію протесту», - наголосив він.