Погода в Україні: вночі +10°, вдень +30°

Завтра в Карпатському регіоні очікуються сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 9 серпня в країні мінлива хмарність. У західній частині короткочасні грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вдень у Карпатському регіоні та місцями на Волині й Рівненщині сильні дощі. На решті території без опадів. Вітер південний з переходом у західних областях на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів та Закарпатті 16-20°, у східних областях 6-11°; вдень 26-31°, на заході 21-26°.

10-11 серпня в Україні мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише 10 серпня у більшості північних, вночі і західних, а вдень і центральних областей, на Одещині та Миколаївщині невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Вітер північно-західний, у східній частині та Криму південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°, 10 серпня у східних, а 11 серпня у західних областях місцями 7-10°; вдень у південній, східній частині та на Дніпропетровщині 27-32°, на решті території 24-29° (10 серпня у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях 21-26°); в Карпатах вночі 7-12°, вдень 13-18°.

12- 13 серпня переважно без опадів, лише в Криму, 12 серпня й у південних областях окремі грозові дощі. Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 28-34° (12 серпня на півдні та сході місцями 35°), в західних областях вночі 10-16°, вдень 26-31°.

У Києві завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 28-30°.

В Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 26-31°.

10-11 серпня у столичному регіоні мінлива хмарність. 10 серпня невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; 11 серпня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 10 серпня 21-26°, 11 серпня 24-29°.

12-13 серпня на Київщині переважно без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 28-33°.