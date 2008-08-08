Грузія не припиняла забезпечувати Сочі електрикою

Грузія з початком бойових дій у Південній Осетії не припинила експортувати надлишки електроенергії до Росії і, як і раніше, забезпечує Сочі в рамках чинного контракту, заявив у п`ятницю РІА “Новости” джерело в електроенергетичній галузі РФ.

"Грузини досі постачають електроенергію до Росії, забезпечуючи, зокрема, Сочі", - сказав співбесідник агентства.