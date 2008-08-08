Серед загиблих в аварії поїзда в Чехії є громадянин України

За повідомленням Консульства України в Брно (Чеська Республіка), серед загиблих в результаті катастрофи 8 серпня ц.р. польського потягу „Євросіті” є громадянин України, який від чисельних переломів та травм помер у лікарні м. Новий Їчін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, рідні загиблого про факт смерті поінформовані. На цей час вирішується питання щодо транспортування тіла загиблого на Батьківщину.

Консульство України в Брно продовжує слідкувати за ходом пошуково-рятувальних робіт на місці аварії.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня у Чехії зазнав аварії польський потяг “Євросіті”, який прямував за маршрутом Краків-Прага. На швидкості 140 кілометрів на годину потяг врізався у недобудований шляхопровід над залізничною колією. В результаті аварії з колії зійшли локомотив і три вагони потягу.

За попередніми даними чеських рятувальних служб, унаслідок катастрофи шестеро осіб загинули, 31 людина отримала поранення різного ступеня тяжкості.