Офіцер після училища зобов'язаний служити мінімум п'ять років

Кабінет міністрів України постановою № 696 від 6 серпня 2008 року вніс відповідні зміни до Порядку відшкодування курсантами витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, особи офіцерського складу, які звільняються з військової служби раніше п’яти років після закінчення вищого навчального закладу мають компенсувати державі витрати за весь період навчання.

Згідно з рішенням уряду, стягнення суми витрат припиняється в разі поновлення особи, що відрахована з вищого навчального закладу або звільнена з військової служби, на посаді курсанта, особи офіцерського складу.

Кабінет міністрів уточнив, що механізм відшкодування витрат застосовується у разі дострокового розірвання контракту - через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість - та в разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу, а також особами офіцерського складу, які звільняються з військової служби раніше п’яти років після закінчення вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу.