Україна поверне собі 15-20% втрачених позицій на ринку зернових

Україна цього року поверне собі 15-20% втрачених за минулих два роки позицій на світовому ринку зернових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор Sintal Agriculture Public Limited Вадим МОГИЛА 7 серпня під час організованої інвестиційною компанією Concorde Capital телефонної конференції з представниками найбільших іноземних інвестфондів.

За його словами, на сьогодні до 50% експорту з Чорноморського басейну контролюють російські зернотрейдери, проте це пояснюється суто сезонним чинником, пов`язаним з тим, що традиційно росіяни одними з перших починають експорт зерна.

«Думаю, що це співвідношення зміниться до того моменту, коли з експортними інтервенціями вийде Аграрний фонд, плюс почнуть експорт українські елеватори», - відзначив В.МОГИЛА.

Нагадаємо, на брифінгу 24 червня ц.р. міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК заявив, що експорт зерна з України в 2008-2009 маркетинговому році, за прогнозами, становитиме 13,5-14 млн. тонн.

6 серпня президент Української зернової асоціації Володимир КЛИМЕНКО заявив, що Україна планує цього маркетингового року експортувати близько 6 млн. млн. тонн ячменю і 7-8 млн. тонн пшениці.

Довідка УНІАН. Станом на кінець липня, Україна експортувала понад 1,5 млн. тонн зерна з початку нового маркетингового 2008/2009 року.

Цього року в Україні очікується врожай зернових понад 40,4 млн. тонн. У 2007 р. урожай становив 29,3 млн. тонн, середня врожайність - 18,4 ц/га.