Конгрес промисловців і підприємців збереться в Ялті

16-19 вересня в Лівадійському палаці (Ялта, Крим) відбудеться засідання Ради Міжнародного Конгресу промисловців і підприємців і міжнародної ділової конференції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів Криму з посиланням на президента Українського союзу промисловців і підприємців, народного депутата України Анатолія КІНАХА.

За його словами, в засіданні візьмуть участь члени Ради Міжнародного Конгресу промисловців і підприємців, Українського союзу промисловців і підприємців, Російського Союзу промисловців і підприємців, представники Кабінету міністрів України і Ради міністрів АРК, учені, експерти, керівники найбільших українських і зарубіжних компаній.

Під час форуму обговорюватимуться питання економічного та інвестиційного потенціалу Криму, відбудеться презентація і огляд інвестиційних проектів регіонів України, а також міжнародних проектів у рамках програми «Захід-Схід: інтеграція і співпраця».

Окрім цього, планується видання каталогу інвестиційних та інноваційних проектів, проведення двосторонніх і багатосторонніх зустрічей представників ділових кіл країн, представлених у Конгресі.

Також пройде церемонія нагородження спеціальними нагородами представників бізнесу, науки і культури в рамках програми «Лідери XXI століття».