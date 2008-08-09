9-10 серпня в Полтаві свято меду

9-10 серпня в Полтаві біля міського Будинку культури пройде свято меду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Полтавського міськвиконкому.

Згідно з повідомленням, з ранку 9 серпня мед нового врожаю освятять, після чого його почнуть продавати.

Окрім меду під час свята продаватимуть медовий напій, пилок, прополіс, віск, маточкове молочко. Також на святі можна буде купити вироби народних майстрів.

Під час свята будуть проведені конкурси для дітей і дорослих. За кошти пасічників придбано близько 500 призів. Для дітей це набори пластиліну, олівців, фломастерів, альбоми для малювання. Дорослі переможці конкурсів одержать по 300-грамовій банці свіжого меду.

Під час свята очікуються виступи колективів художньої самодіяльності міста.

Свято проводиться з метою пропаганди і популяризації продуктів бджільництва.

Участь у святі планують взяти 30 бджолярів.

Свято проводиться 11-й рік підряд. Торік на святі продали 2 тонни меду.