Європа «цілеспрямовано вимиває» трудовий потенціал з України

Країни Європейського Союзу ведуть цілеспрямовану політику “вимивання» трудового потенціалу з України.

Про це заявив в коментарі тижневику «Дзеркало тижня» директор Державної служби зайнятості України Володимир ГАЛИЦЬКИЙ.

«Я не раз говорив, що сьогодні країни Євросоюзу ведуть цілеспрямовану політику на вимивання трудового потенціалу з України під красивими гаслами «лібералізація», «демократизація», «глобалізація», - заявив В.ГАЛИЦЬКИЙ.

Він звернув увагу, що в Іспанії, Португалії, Італії, де традиційно багато українських трудових мігрантів, спрощений режим їх легалізації.

«За оцінками експертів, сьогодні за кордоном працюють від 2,5 до 7 мільйонів наших громадян. Я особисто думаю, що ця цифра коливається в межах 2,5 - 3,5 мільйонів», - наголосив він.

Разом з тим експерт відзначив, що трудову міграцію до країни ЄС не можна вважати суто українською проблемою. За його словами, такі ж процеси відбулися в Польщі і в країнах Прибалтики.