Головного податківця по алкоголю, який погорів на хабарі, звільнили під заставу

Директора Департаменту контролю за обігом та реалізацією спирту, алкогольних та тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України Ігоря ГОНЧАРА, якого було затримано при одержанні хабара в 20 тис. доларів, звільнено під заставу в 70 тис. грн.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

За інформацією співрозмовника агентства, І.ГОНЧАРА було звільнено вчора близько 22.00 з Київського ізолятора тимчасового тримання за постановою слідчого прокуратури на час проведення досудового слідства.

Як повідомляв УНІАН, директора Департаменту контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПАУ під час одержання хабара було затримано 6 серпня.

Кошти посадовець вимагав та отримав від приватного підприємця за видачу ліцензії на оптову реалізацію алкогольної продукції.

За даним фактом Генеральною прокуратурою порушено кримінальну справу за статтею 368 Кримінального кодексу України.

Також співробітники слідчо-оперативної групи, яка розслідує справу щодо отримання хабара в сумі 20 тис. доларів посадовцем ДПАУ, під час обшуку в його квартирі на житловому масиві Троєщина в Києві в особистому сейфі знайшли 400 тис. доларів, походження яких встановлюється.