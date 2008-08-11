Міліція перевіряє заявки відшкодування збитків від стихії в Прикарпатті

18:01, 11 серпня 2008
Суспільство
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Повідомляє Центр громадських зв`язків УМВС

Співробітники управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю УМВС в Івано-Франківській області попередили спроби незаконного відшкодування збитків від стихії у розмірі 1,005 млн. грн.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у Центрі громадських зв`язків УМВС в Івано-Франківській області.

Зокрема, міліція перевірила достовірність даних на відшкодування збитків від стихії, наданих до районної державної адміністрації однієї з сільськогосподарських фірм.

Після проведення обміру площ, засіяних яровою і озимою пшеницею, співробітники МВС встановили, що сільгоспфірма завищила свої збитки на 355 тис. грн. Таким чином, фактичний розмір відшкодування має становити 245 тис. грн., а не 600 тис. грн., як було заявлено.

У цьому ж районі співробітники управління перевірили заявлені до відшкодування 650 тис. грн. збитків і законність складання актів на відновлення пошкоджених доріг місцевого значення. Міліція встановила, що у вказаних населених пунктах стихія не пошкодила дороги і тому виділення вказаних засобів було б незаконним.

В одному з гірських районів Прикарпаття працівники міліції у ході проведення оперативно-пошукових заходів виявили факт порушення законності і зловживання службовим становищем сільським головою, який за затвердження актів обстеження зруйнованих стихією об’єктів вимагав і отримав 250 грн. У своєму поясненні він свої дії мотивува тим, що цю суму мав передати як аванс для виготовлення кошторисної документації на проведення відновлювальних робіт. За даним фактом проводиться перевірка.

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