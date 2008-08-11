Під час отримання хабаря затримано слідчого податкової міліції

Працівниками відділу по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби Державної податкової адміністрації в Одеській області сьогодні було затримано слідчого податкової міліції при отриманні хабара на суму 6 тисяч доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації України, вказана особа вимагала грошові кошти у суб’єкта підприємницької діяльності за вирішення питання щодо непорушення стосовно нього кримінальної справи за результатами перевірки.

Факт отримання податківцем хабара задокументовано також відповідним протоколом про виявлення слідів люмінесцентної речовини на його руках, якою були оброблені грошові купюри.

Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).