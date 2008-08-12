Смерч у східному Криму

Ураганний вітер, який виник у розташованому на побережжі Азовського моря кримському селі Кам`янка, пошкодив 12 будівель і 4 автомобілі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, смерч пройшовся по селу Ленінського району півострова напередодні. Після цього він пішов в Азовське море.

На місце надзвичайної ситуації прибула група співробітників МНС Ленінського району. За оцінкою комісії, внаслідок ураганного вітру пошкоджені дахи 12 будівель (11 житлових будинків і магазину). «З них дах одного будинку пошкоджений повністю, 5 будинків - на 40-50%, ще 5 - на 5-10%. Повністю знесено дах магазину. Внаслідок падіння шиферу і гілок пошкоджено 4 автомобілі», - повідомили в МНС.

Крім того, пошкоджено 4 ділянки лінії електропередач завдовжки близько 800 метрів. Зараз у селі працює бригада РЕС.

Сьогодні відбудеться засідання виїзної комісії Ленінської районної держадміністрації для визначення розмірів збитків, спричинених ураганним вітром.