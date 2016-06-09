Петренко допустив повернення Афанасьєва і Солошенка за таким же механізмом, що і Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам. Петренко зауважив, що в цьому питанні паралельно відбувається юридичний і дипломатичний процеси.

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“Що стосується юридичного процесу: всі документи готові, вони зараз знаходяться у Російській Федерації для ухвалення рішення щодо повернення на підставі конвенції. Якщо буде вирішено питання дипломатичним шляхом передачі, наприклад, через інший механізм, ми його відразу імплементуємо відповідним документом”, - сказав міністр.

На думку Петренка, “ситуація така сама може бути, як по Надії Савченко”.

“Рухався юридичний процес, потім було ухвалено рішення по-іншому передати, через дипломатичні перемовини, Надію на територію України”, - сказав Петренко.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня відбувся обмін Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва. Літак президента України забрав Савченко з РФ.

Міністерство закордонних справ України звернулося до російської сторони з проханням передати на батьківщину Афанасьєва і Солошенка, а також Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Всі вони, за повідомленнями, вже заповнили і підписали документи на екстрадицію в Україну.

Афанасьєв засуджений у РФ до 7 років суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, 73-річний Солошенко - до 6 років ув'язнення за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.