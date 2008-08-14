S&P занепокоєне подвійним збільшенням дефіциту в торговому балансі України

Рейтингове агентство Standard & Poor`s занепокоєне більш ніж подвійним збільшенням дефіциту «неенергетичного» і «неметалургійного» торгового балансу України - торгового балансу без урахування імпорту металів, нафти і газу, а також експорту металів і продуктів нафто- і газопереробки.

Про це говориться в новому аналітичному звіті по Україні, переданому агентству УНІАН.

У 2005 р. він становив менше 5% ВВП, а в 2007 р. досяг 10%, зазначає агентство.

За оцінками експертів агентства, дефіцит поточного балансу України в 2008 р. перевищить 9% ВВП і 12% в 2009 р., тоді як три роки тому країна мала позитивне сальдо поточного балансу.

«З економічної точки зору, дефіцит поточного балансу доцільний для країни з браком інвестицій, якої є Україна; розмір дефіциту в України не такий, як у балканських держав або країн Балтії. Втім, для країн, фінансові системи яких більше схильні до впливу витоків капіталу (Україна до них відноситься), двозначні показники дефіциту поточного балансу - менш стійке явище. Це особливо стосується країн, в яких товари, що імпортуються, надходять переважно на споживчий ринок або в сектори, що виробляють товари і послуги, які не мають попиту на зовнішньому ринку (наприклад, будівництво житла, роздрібне кредитування)», - говориться у звіті.