Квота для українських пісень на радіо приблизно відповідає середньоєвропейським показникам - Кириленко

Про це в ефірі 5 каналу заявив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко.

"Пройшло голосування, тому що це справедлива ідея. Не може бути в Україні FM-хвилі без україномовної пісні, тим більше, що її достатньо практично в усіх жанрах. Ми запропонували квоту в 35%, що приблизно відповідає середньоєвропейським показникам", - сказав він.

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За словами Кириленка, відтепер при ліцензуванні радіостанції Нацрада з питань телебачення і радіомовлення має враховувати під час конкурсу також і питання розвитку державної мови.

"Хочу сказати про декілька речей, які менш відомі, які також в цьому законопроекті: внесено зміни до закону "Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення" цим же законом, не тільки до закону про телебачення і радіомовлення, і там тепер чітко сказано, що при ліцензування радіостанції Нацрада має враховувати під час конкурсу також і питання розвитку державної мови, тобто це питання офіційно стає одним із визначальних при конкурсних відборах, і коли відбувається ліцензійний відбір, наприклад, є декілька радіостанцій, то пріоритетом користується та, яка оголошує свою готовність виконувати мовну квоту на 5% і більше, ніж це передбачено законом", - зауважив віце-прем'єр-міністр.

Він також додав: "Президент підписує закон, три місяці – перехідний період, і після того мають відбутися зміни в ліцензійних умовах, і всі радіостанції мають ці три місяці для того, щоб підготувати музичну політику, редактуру, взагалі контент".

Як повідомляв УНІАН, 16 червня, Верховна Рада прийняла законопроект щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах.