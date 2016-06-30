На Кіровоградщині автомобіль з СБУшниками зіткнувся з легковиком: загинула сім’я з 3 осіб (фото)

Про це йдеться у повідомленні самої СБУ.

"Жахлива трагедія сталася на трасі Знам’янка - Луганськ - Ізварино в районі села Пантаївка Олександрійського району Кіровоградської області. Автомобіль зі співробітниками СБ України, які виконували службові завдання, зіткнувся з легковиком. Сім’я з трьох осіб, що перебувала в цьому авто, загинула на місці", - сказано в ньому.

Попередньо з’ясовано, що співробітник, який знаходився за кермом, не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Офіційні результати призначеної експертизи надійдуть найближчим часом та будуть оприлюднені СБУ.

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Троє правоохоронців за дорученням слідства затримали та транспортували до одного з обласних управлінь спецслужби підозрюваного у контрабанді наркотиків. Співробітників СБУ та затриманого наркоділка госпіталізовано з травмами середньої тяжкості.

За фактом скоєння ДТП військовою прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

"Служба безпеки України висловлює глибоке співчуття рідним та близьким загиблих. Голова СБУ дав доручення невідкладно провести за цим фактом службову перевірку. Служба безпеки всебічно сприятиме військовій прокуратурі в об’єктивному встановленні усіх обставин трагедії", - заявляють у відомстві.

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Як повідомляє "Моя Олександрія", автомобіль з івано-франківськими СБУшниками рухався в напрямку Кіровограда. Назустріч, в напрямку Олександрії, йшла бежева "Славута" з жителями міста Знам'янка.

В результаті лобового зіткнення в "Славуті" загинули чоловік, жінка і хлопчик віком близько 3 місяців. Два співробітника СБУ і затриманий, які їхали в чорній Skoda Octavia, отримали травми.