Тимчасовим командувачем Балтійського флоту став віце-адмірал Носатов, а не український офіцер Єлісеєв - ЗМІ
Віце-адмірал Олександр Носатов буде тимчасово виконувати обов'язки командувача Балтійського флоту.
Про це повідомило високопоставлене джерело в російському військовому відомстві, передає РІА Новости.
До недавнього часу Носатов керував штабом Чорноморського флоту і недавно був призначений керівником Військово-морської академії.
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Напередодні у ході засідання колегії Міноборони Росії глава відомства Сергій Шойгу і члени колегії відсторонили від виконання обов'язків командувача Балтійського флоту віце-адмірала Віктора Кравчука, начальника штабу флоту віце-адмірала Сергія Попова та низку інших посадових осіб. Як повідомили в Міноборони, вони представлені до зняття з посад та звільнення з військової служби.
Причиною такого рішення стали "серйозні упущення в організації бойової підготовки, повсякденної діяльності військ, а також спотворення в доповідях реального стану справ".
Раніше Фонтанка.ру з посиланням на джерело в Балтфлоті повідомляла, що обвинувачений у дезертирстві колишній віце-адмірал ВМС України Сергій Єлісеєв очолив Балтійський флот.