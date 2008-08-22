Податкова ліквідувала потужний конвертаційний центр

У Донецьку податківці ліквідували черговий „конвертаційний” центр, який надавав послуги суб’єктам господарювання України з мінімізації податкових зобов’язань, конвертації безготівкових коштів в готівку, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації України, з’ясувалося, що до діяльності центру причетна жителька Донецька – приватний підприємець та інші невстановлені особи.

До складу „конвертаційного” центру входили 7 підприємств різних форм власності, розрахункові операції яких здійснювалися у трьох комерційних банках Донецька.

Мережа з обслуговування клієнтів охоплювала понад 20 реально існуючих підприємств, яким надавалися послуги з мінімізації податків та конвертації безготівкових коштів у готівку.

Незаконне переведення безготівкових коштів у готівку здійснювалося шляхом зняття коштів з рахунків та подальшої передачі готівки підприємствам, що користувались послугами „конвертаційного” центру.

Обсяг проконвертованих коштів по рахунках задіяних підприємств становив понад 300 млн. грн.

Відповідно до постанов, винесених суддею Київського районного суду м.Донецька, були проведені обшуки в офісах підконтрольних фірм, а також за місцем приживання учасників „конвертаційного” центру.

У ході обшуків вилучено 459 тис. грн. готівкою, реєстраційні та бухгалтерські документи підприємств, задіяних у злочинних схемах, печатки 10 підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у злочинних схемах (у т.ч. три печатки нерезидентів України).