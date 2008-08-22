Над Хрещатиком знову літали бомбардувальники (фоторепортаж)

Сьогодні о 11.00 в Києві над Хрещатиком відбувся ще один проліт авіаційної техніки, яка братиме участь у параді військ 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України.

Як повідомляв УНІАН, вчора літаки винищувальної, штурмової і бомбардувальної авіації пролетіли над Києвом на висоті 400-550 м ізі швидкістю 600 км/г. Транспортна авіація здійснила проліт на висоті 300 м із швидкістю 400 км/г. Вертольоти, швидкість яких була 150 км/г, в небі над столицею можна було спостерігати на висоті 200-250 м.

Як повідомлялося, в параді в День Незалежності візьмуть участь 30 літальних апаратів (8 вертольотів і 22 літаки) Збройних сил України.

Фото Наталії Негрей