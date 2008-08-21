Літаки винищувальної, бомбардувальної і штурмової авіації пролетіли над Києвом

Сьогодні об 11.00 у Києві над Хрещатиком відбувся проліт авіаційної техніки, яка братиме участь у параді військ 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, тренування відбулося згідно з планом, в рамках встановлених умов польотів.

Зокрема, літаки винищувальної, штурмової і бомбардувальної авіації пролетіли над Києвом на висоті 400-550 м із швидкістю 600 км/год. Транспортна авіація здійснила проліт на висоті 300 м із швидкістю 400 км/год. Вертольоти, що мали швидкість 150 км/год., у небі над столицею можна було спостерігати на висоті 200-250 м.

Як повідомляв УНІАН, у параді візьмуть участь 30 літальних апаратів (8 вертольотів та 22 літаки) Збройних сил України.