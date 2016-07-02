Луценко про рішення суду щодо "Баті": воно не означає зміну запобіжного заходу для всіх інших учасників АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Сьогоднішня подія тут у суді не означає, що усі учасники АТО будуть не відповідати (перед законом - УНІАН). Це неправильно. Сьогоднішня подія також не означає, що у всіх змінять запобіжний захід. Це також неправильно", - заявив Луценко.

Як зазначив генпрокурор, якщо звернутися до будь-якого бійця АТО, то вони підтвердять, що "не всі, хто знаходяться в ізоляторах, є невинні жертви".

Луценко наголосив, що до кожної справи треба підходити індивідуально. "Саме тому я тут знаходжусь, щоб продемонструвати - держава поважає гідність бійців АТО. І готова розглядати їх на суді без будь-якого упередження", - заявив Луценко.

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"Але ні я, ніхто інший, не може скасувати кримінальну відповідальність за імовірно скоєний злочин, особливо поза зоною АТО. Абсолютна більшість їх скоїла не у бойових умовах", - сказав генпрокурор.

У цьому зв'язку він вважає, що для вирішення ситуації, треба прийняти декілька кроків.

Зокрема, як підкреслив Луценко, Верховна Рада має у другому читанні прийняти закон щодо скасування відповідальності учасникам АТО на будь-якій стадії досудового або судового слідства за злочини, не пов'язані з особливо тяжкими злочинами проти особи. Генпрокурор пояснив, що до таких особливо тяжких злочинів може належати вбивство, зґвалтування.

"Треба створити комітет з учасників АТО, які самостійно переглянуть ці справи, і потім сядуть за стіл із адвокатами, з іншою стороною процесу для того, щоби знайти справедливі підходи на будь-якій стадії", - заявив Луценко.