Луценко про рішення суду щодо "Баті": воно не означає зміну запобіжного заходу для всіх інших учасників АТО
Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що рішення суду про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисті поруки народних депутатів «айдарівцю» Валентину Лихоліту ("Баті") не означає, що в усіх інших учасників АТО, яким було обрано запобіжний захід у вигляді арешту, змінять цей запобіжний захід.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.
"Сьогоднішня подія тут у суді не означає, що усі учасники АТО будуть не відповідати (перед законом - УНІАН). Це неправильно. Сьогоднішня подія також не означає, що у всіх змінять запобіжний захід. Це також неправильно", - заявив Луценко.
Як зазначив генпрокурор, якщо звернутися до будь-якого бійця АТО, то вони підтвердять, що "не всі, хто знаходяться в ізоляторах, є невинні жертви".
Луценко наголосив, що до кожної справи треба підходити індивідуально. "Саме тому я тут знаходжусь, щоб продемонструвати - держава поважає гідність бійців АТО. І готова розглядати їх на суді без будь-якого упередження", - заявив Луценко.
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"Але ні я, ніхто інший, не може скасувати кримінальну відповідальність за імовірно скоєний злочин, особливо поза зоною АТО. Абсолютна більшість їх скоїла не у бойових умовах", - сказав генпрокурор.
У цьому зв'язку він вважає, що для вирішення ситуації, треба прийняти декілька кроків.
Зокрема, як підкреслив Луценко, Верховна Рада має у другому читанні прийняти закон щодо скасування відповідальності учасникам АТО на будь-якій стадії досудового або судового слідства за злочини, не пов'язані з особливо тяжкими злочинами проти особи. Генпрокурор пояснив, що до таких особливо тяжких злочинів може належати вбивство, зґвалтування.
"Треба створити комітет з учасників АТО, які самостійно переглянуть ці справи, і потім сядуть за стіл із адвокатами, з іншою стороною процесу для того, щоби знайти справедливі підходи на будь-якій стадії", - заявив Луценко.