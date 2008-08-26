Путін відсуне СОТ

У відповідь на заяви чиновників США про гальмування вступу Росії до Світової організації торгівлі (СОТ) російський уряд має намір розірвати низку вже підписаних угод в рамках цієї організації. Такий крок автоматично відсуне вступ Росії до СОТ на невизначений термін, відзначають експерти. Фактична відмова від вступу до СОТ може привести до нових обмежень з боку Росії на імпорт українських товарів, пише "Коммерсантъ-Украина".

Вчора стало відомо, що Росія планує розірвати низку угод з партнерами по СОТ. На засіданні президії уряду Російської Федерації перший віце-прем`єр Ігор Шувалов заявив, що "Росія має намір повідомити своїх партнерів по СОТ про вихід з угод, що суперечать її інтересам", проте не уточнив, договори з якими країнами будуть розірвані. "Ми маємо намір продовжити переговори по вступу (Росії) до СОТ, але збираємося вийти з низки угод і проінформувати про це наших партнерів", - передало слова російського чиновника РІА "Новости". За словами пана Шувалова, Росія може повернутися до перегляду цих угод після вступу до СОТ. Як заявив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін, Росію в першу чергу не влаштовують зроблені нею поступки щодо рівня держпідтримки сільського господарства. "Наша економіка, її окремі галузі і перш за все сільське господарство несуть чимале навантаження, - сказав він.– Майже ніяких плюсів ми не бачимо і не відчуваємо, а навантаження несемо. Це не означає, що ми повинні відмовлятися від стратегічного руху до СОТ, але необхідно внести ясність до взаємин з партнерами. Повинна восторжествувати елементарна справедливість".

Секретаріат СОТ у Женеві поки не ознайомлений щодо позицію Росії. "До отримання офіційних повідомлень про вихід з переговорів Росія як і раніше залишається кандидатом у члени СОТ. Тим більше що російська делегація зараз перебуває у Женеві і продовжує здійснювати свою діяльність в робочому порядку", - відзначило джерело, близьке до секретаріату організації.

На думку директора економічних програм Центру ім. Разумкова Василя Юрчишина, такі заяви є відповіддю Росії на вислови вищих чиновників США про те, що конфлікт на Кавказі є істотною перешкодою для членства Росії у СОТ. Експерти відзначають, що перегляд російських угод фактично заморожує її вступ до цієї організації. "Росія незадоволена положеннями двосторонніх протоколів з країнами Євросоюзу і особливо зі США, - говорить експерт Центру економічних і соціальних досліджень Світлана Таран.– Розрив двосторонніх протоколів з цими країнами відкладає вступ Росії до СОТ на невизначений термін".

Українські політики упевнені, що зміна планів приєднання Росії до світової організації негативно відіб`ється на українській економіці. Нагадаємо, щоб вступити до СОТ, країна-кандидат повинна керуватися принципами цієї організації, зокрема утримуватися від дискримінації імпорту з інших країн-членів СОТ.

Вступивши до СОТ, Росія не мала б права вводити обмеження на допуск українських товарів на свій внутрішній ринок. Проте 15 серпня “Россельхознадзор” заявив про заборону поставок в країну сухого молока українського виробництва, а також про тимчасове скорочення кількості українських експортерів сиру – з 15 до 7 підприємств.

"Для України було б вигідно, якби Росія в двосторонніх економічних взаєминах з нами керувалася нормами СОТ", - відзначає глава комітету Верховної ради з питань податкової і митної політики Сергій Терьохін (БЮТ). За його словами, в новій ситуації Україна позбавляється можливості добитися ряду тарифних поступок під час підготовки двостороннього протоколу про взаємний доступ на ринки товарів і послуг. А перший заступник глави цього комітету Микола Круглов (Партія регіонів) чекає найближчим часом введення Росією нових обмежень на український імпорт. "Обмеження вже вводяться, і я не виключаю появи нових, особливо в секторах сільського господарства і оброблювальної промисловості", - говорить він.