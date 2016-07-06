В Україні 26 лютого буде Днем опору кримчан російській агресії

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

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Коментуючи рішення, перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова зазначила, що Днем опору кримчан російської агресії пропонується відзначати щорічно 26 лютого, оскільки саме цього дня тисячі кримчан на заклик Меджлісу виступили проти російської окупації.

За її словами, "це також розвінчає міф, що в Криму живуть тільки сепаратисти, на що працює, власне, російська пропаганда".

"І це великий жест солідарності з українцями, які змушені жити в умовах окупації, але по своєму мають ненасильницький спротив окупації", - додала перший заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Криму відбувся багатотисячний мітинг кримськотатарських активістів на підтримку територіальної цілісності України.

Після анексії Криму Росією на півострові російські правоохоронці почали судити кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу. За даними російського слідства, тоді через тисняву загинули двоє мітингувальників, 79 осіб дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

15 лютого на засіданні російського Верховного суду Криму вирішили направити справу на дорозслідування.

Підсудні в цій справі Ахмет Чийгоз, Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі своєї вини не визнають і вважають цю справу політично мотивованою.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росіївизнав Чийгоза, Асанова і Дегерменджі політв'язнями.

Верховна Рада офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.