Генштаб РФ: українці допомагають Грузії ставити військовий радіозв'язок

Грузинських вибухових техніків готує британська неурядова організація, а військовий радіозв`язок допомагають встановлювати українські фахівці.

Як передає “Радіо Маяк”, про це сьогодні заявив заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Росії Анатолій НОГОВІЦИН.

“Хотілося б звернути вашу увагу на те, що заходи щодо відновлення боєздатності національних збройних сил здійснюється за безпосередньої підтримки іноземних держав. Так, нами встановлено, що підготовка фахівців вибухових техніків здійснювалася з британської неурядової організації "Хало Траст". Крім того, для надання технічної допомоги в розгортанні радіомережі управління зв`язку сухопутних військ Грузії прибули українські фахівці”, - сказав він.