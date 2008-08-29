Потерпілі від вибухів у Лозовій отримають повну компенсацію

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що уряд у повному обсязі відшкодує населенню збитки, завдані в результаті вибухів на арсеналі боєприпасів біля м. Лозова на Харківщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, О.ТУРЧИНОВ доручив главам місцевих адміністрацій до понеділка підрахувати збитки, завдані населенню Харківщини вибухи на арсеналі.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України у Харківській області виникла 27 серпня 2008 року близько 16 години і триває досі. Унаслідок пожежі вибухають боєприпаси. За оперативною інформацією, в результаті НП ніхто з людей не постраждав. Значна частина мешканців 5-кілометрової зони були евакуйовані.