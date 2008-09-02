Тимошенко: закон почне виконуватися, коли Ющенко його підпише

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що закон щодо збільшення фінансування вугільної галузі виконуватиметься відразу після підписання Президентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з шахтарями в Кабінеті міністрів.

«Ми буквально з тієї миті, як Президент підпише цей закон, починаємо робити певні кроки», - наголосила прем`єр.

Зокрема, вона зазначила, що зразу ж розв`язуватиметься питання про підвищення заробітної плати гірників.

Крім того, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, 3,1 млрд. грн. необхідно буде розписати за всіма шахтами, і після цього за наявності проектів ці кошти впродовж 1-1,5 місяці можна одержувати від банків під державні гарантії. Залучення цих коштів, зазначила прем`єр, дозволить збільшити видобуток вугілля.

Також Ю.ТИМОШЕНКО висловила надію, що до кінця тижня вдасться збільшити розмір Пенсійного фонду на 4,5 млрд. грн. для шахтарів. Разом з цим вона зазначила, що незалежно від того, чи буде ухвалене відповідне рішення ВР, пенсії для шахтарів все одно будуть перераховані у бік збільшення.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила про велику заслугу шахтарів, які сьогодні присутні на засіданні ВР в тому, що закони про підвищення престижності шахтарської праці і зміни до держбюджету зі збільшення вугільної галузі були ухвалені сьогодні в цілому.

«Якби вас не було в залі, проголосували б в першому читанні. Остаточно б цей закон не проголосували б – я впевнена», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України сьогодні ухвалила Закон «Про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік і деяких інших законів», яким збільшила фінансування вугільної галузі з державного бюджету на 568 млн. грн.

Законом передбачається виділити 468 млн. грн. на підвищення мінімальної заробітної плати у вугільній галузі і 100 млн. грн. - на здешевлення відсотків за користування кредитними ресурсами.

Крім того, закон передбачає надання державних гарантій за зобов`язаннями державних вугледобувних підприємств на їх переоснащення у розмірі 3,1 млрд. грн.

Також сьогодні ВР ухвалила Закон «Про підвищення престижності шахтарської праці».