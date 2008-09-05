Ющенко призначив відповідального за боротьбу зі злочинністю і корупцією

Андрій МУХАТАЄВ, який 2 вересня був звільнений з посади начальника Управління Служби безпеки України у Харківській області Указом Президента Віктора ЮЩЕНКА, призначений першим заступником начальника Головного управління СБУ з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Харківського облуправління СБУ.

Як повідомляв УНІАН, Указом Президента В.ЮЩЕНКА новим керівником Управління СБУ в Харківській області призначений Олександр ПОЛКОВНИЧЕНКО, який до цього обіймав посаду начальника Управління СБУ в Сумській області.