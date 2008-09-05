Помер керівник видавництва «Такі справи» Сергій Данилов

4 вересня на 49-му році життя від серцевого нападу раптово помер голова видавничого і поліграфічного центру «Такі справи» Сергій Данилов, повідомили УНІАН у видавництві.

С.Данилов народився 17 лютого 1959 року у Києві. Закінчив філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Працював журналістом. Пізніше заснував і очолював протягом 20-ти років видавничий і поліграфічний центр «Такі справи».

Як повідомили у видавництві, С.Данилов завжди переймався ідеями демократії та вільної преси, цікавився історією України. У часи перебудови його підприємство сприяло розвитку демократичної преси. Разом з іншими журналістами він видавав незалежну газету «Такие дела».

Підприємство «Такі справи» випустило у світ чимало видань про невідомі та маловідомі сторінки історії України. С.Данилов тісно співпрацював з Народним рухом України, який відстоював ідею Незалежності України. Зокрема, «Такі справи» випустили друком твори В’ячеслава Чорновола, які доти друкувалися лише підпільно.