Помер керівник видавництва «Такі справи» Сергій Данилов

13:17, 05 вересня 2008
Суспільство
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На 49-ому році життя

4 вересня на 49-му році життя від серцевого нападу раптово помер голова видавничого і поліграфічного центру «Такі справи» Сергій Данилов, повідомили УНІАН у видавництві.

С.Данилов народився 17 лютого 1959 року у Києві. Закінчив філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Працював журналістом. Пізніше заснував і очолював протягом 20-ти років видавничий і поліграфічний центр «Такі справи».

Як повідомили у видавництві, С.Данилов завжди переймався ідеями демократії та вільної преси, цікавився історією України. У часи перебудови його підприємство сприяло розвитку демократичної преси. Разом з іншими журналістами він видавав незалежну газету «Такие дела».

Підприємство «Такі справи» випустило у світ чимало видань про невідомі та маловідомі сторінки історії України. С.Данилов тісно співпрацював з Народним рухом України, який відстоював ідею Незалежності України. Зокрема, «Такі справи» випустили друком твори В’ячеслава Чорновола, які доти друкувалися лише підпільно.

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