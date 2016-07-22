Російські окупанти заборонили проводити мітинг у Севастополі біля "офісу" Путіна

Це рішення вони пояснюють тим, що недалеко розташовані режимні об'єкти і офіс російського президента Володимира Путіна, передають Севастопольские новости.

Організатори планували проведення мітингу "Наказ Севастопольців кандидатам у депутати Держдуми РФ". На участь у ньому було заявлено близько 500 осіб.

"На площі Нахімова розташована низка об'єктів з особливим режимом роботи, в тому числі повноважне представництво президента в Кримському федеральному окрузі й технічне управління Чорноморського флоту РФ, в безпосередній близькості від яких проведення публічних заходів не рекомендується, щоб уникнути порушення роботи", - йдеться у відмові окупантів.

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Російські окупанти запропонували організаторам інші місця для проведення мітингу, але учасники вважають заборону необґрунтованою.

Довідка УНІАН. Навесні 2014 року Росія окупувала український Крим. Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. 7 жовтня президент Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Країни Заходу також не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій.