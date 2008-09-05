Комітет ВР просить Тимошенко дати раду європейським посольствам

Голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Ігор ШАРОВ (фракція Блоку Литвина) звернувся з депутатським запитом до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про необхідність посилення захисту прав громадян України під час спрощеного оформлення віз до країн Шенгенської зони

Як передає кореспондент УНІАН, у документі зазначається, що положення угоди між Україною та Європейським співтовариством про спрощення оформлення віз «не виконується в повному обсязі, або ж відверто ігноруються консульськими установами наших партнерів».

Зокрема, йдеться про «ганебні умови прийому відвідувачів в консульських установах, залучення посередників, які, на відміну від переважної більшості громадян, мають необмежений доступ до консульських установ, впровадження так званих «візових центрів» при посольствах, вимоги з надання додаткової особистої інформації, яка за європейськими стандартами відноситься до конфіденційної, а також дискримінація за віковими та гендерними ознаками».

В депутатському запиті зазначається, що таке становище «залишається поза увагою та не викликає реакції з боку відповідних державних інституцій, які повинні захищати права українських громадян в їхньому спілкуванні із зарубіжними державами».

І.ШАРОВ нагадує, що в жовтні має відбутися друге засідання Спільного комітету для реалізації Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз і доцільно було б доручити представникам України в ході переговорів «не тільки викласти нашим зарубіжним колегам проблемні питання, але й наполягати на їхньому вирішенні».